Galatasaray’da Sara şoku: Haftalardır golcü ve asisti unuttu

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Galatasaray’da Sara şoku: Haftalardır golcü ve asisti unuttu

Galatasaray’da orta sahanın kilit oyuncularından Sara’nın performansındaki büyük düşüş dikkat çekti. Oynadığı son 8 maçta gol ve asist katkısı veremeyen Brezilyalı oyuncunun yaşadığı büyük düşüşün nedeni merak ediliyor.

Galatasaray’a sezon başında transfer olan Gabriel Sara harika bir başlangıç yaparak sarı kırmızılıların orta sahasında vazgeçilmezler arasına girdi. Ancak 25 yaşındaki oyuncunun son haftalardaki formsuzluğu dikkat çekiyor. Brezilyalı oyuncu yılbaşında geçirdiği sakatlık sonrası hücumda gol ya da asist katkısı yapamadı.

Son 8 maçta skor katkısı yapamayan Sara’nın performansındaki düşüş kafalarda soru işaretlerine neden oldu. Yapılan bazı yorumlarda sakatlığın olumsuz etkilediği belirtilirken, orta sahada sürekli geriye dönüp savunma yapmak zorunda kalmasının da Sara’nın hücum performansına darbe vurduğu da gelen yorumlar arasında yer alıyor.

Sezon başlangıcı sonrası Brezilya Milli Takımı'na seçilmesi yönünde bir beklenti doğan futbolcu, şu anda milli formanın oldukça uzağında görülüyor.

Bu sezon 33 maça çıkan Sara 2 gol ve 7 asistlik katkı sağladı.

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