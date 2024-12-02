Galatasaray’da savunma alarm veriyor. Geçen sezonu mumla arattı

Kaynak: Haber Merkezi
Galatasaray’da savunma alarm veriyor. Geçen sezonu mumla arattı

Galatasaray, Süper Lig’de liderliği sürdürmesine rağmen savunması alarm verdi. Sarı kırmızılılarda savunma performansı geçen sezonu mumla arattı.

Galatasaray, Süper Lig’in 14. Haftasında kendi evinde Eyüpspor ile 2-2 berabere kaldı. Okan Buruk'un öğrencileri yenilgisiz devam ettikleri sezonda rekor üstüne rekor kırarken savunmada geçen sezonu arıyor.

Geride kalan sezonun tümündeki iç saha maçlarında kalesinde 15 gol gören Galatasaray bu sezon ise şimdiden 10 gol yedi.

Kasımpaşa karşılaşmasında 3-0 öne geçen Galatasaray müsabakadan 3-3'lük beraberlikle ayrılmıştı. Samsunspor mücadelesinde de kalesinde iki gol gören sarı-kırmızılılar, bu sezon evinde üçüncü kez ikiden fazla gol yedi.

Son Haberler
Politik Hukukun ve İktidarın Tükenişi
Politik Hukukun ve İktidarın Tükenişi
4 milletvekili hakkında fezleke! Aralarında Cemal Enginyurt da var
4 milletvekili hakkında fezleke! Aralarında Cemal Enginyurt da var
Galatasaray’da savunma alarm veriyor. Geçen sezonu mumla arattı
Galatasaray’da savunma alarm veriyor. Geçen sezonu mumla arattı
Ceyda Düvenci’den aşk dolu paylaşım
Ceyda Düvenci’den aşk dolu paylaşım
Sosyal medyada hastalık aramanın tehlikeleri neler? Uzmanlar ne diyor! Bilim bakın ne söylüyor!
Sosyal medyada hastalık aramanın tehlikeleri neler? Uzmanlar ne diyor! Bilim bakın ne söylüyor!