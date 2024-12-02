Galatasaray’da savunma alarm veriyor. Geçen sezonu mumla arattı

Galatasaray, Süper Lig’in 14. Haftasında kendi evinde Eyüpspor ile 2-2 berabere kaldı. Okan Buruk'un öğrencileri yenilgisiz devam ettikleri sezonda rekor üstüne rekor kırarken savunmada geçen sezonu arıyor.



Geride kalan sezonun tümündeki iç saha maçlarında kalesinde 15 gol gören Galatasaray bu sezon ise şimdiden 10 gol yedi.



Kasımpaşa karşılaşmasında 3-0 öne geçen Galatasaray müsabakadan 3-3'lük beraberlikle ayrılmıştı. Samsunspor mücadelesinde de kalesinde iki gol gören sarı-kırmızılılar, bu sezon evinde üçüncü kez ikiden fazla gol yedi.