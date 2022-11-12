12 Kasım 2022 Cumartesi
İstanbul Hava durumu İstanbul 14°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Spor
  • >
  • Okan Buruk'tan flaş Yunus Akgün kararı

Okan Buruk'tan flaş Yunus Akgün kararı

Galatasaray'da sıcak gelişme...

Haber Giriş: 12 Kasım 2022 Cumartesi - 15:07
Takip Et

Galatasaray'da sıcak gelişme.. Okan Buruk Yunus Akgün kararını verdi

Okan Buruk'tan flaş Yunus Akgün kararı
+
Aa
-

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Medipol Başakşehir maçı öncesi sürpriz bir karar verdi.

Hürriyet'in haberine göre; Okan Buruk, Yunus Akgün'ü Başakşehir maçı kadrosuna almadı.

Ligde son olarak Karagümrük maçında 6 dakika süre alan ve Beşiktaş açında oyuan giremeyen Yunus Akgün, ilk 11'de başladığı 15 Ekim'deki ayserispor maçında ise ilk devrenin sonunda oyundan alınmıştı.

Kupadaki Ofspor maçında 59 dakika sahada kalan Yunus Akgün, erformansıyla eleştirilerin odak noktası haline gelmişti.

26 GOL KATKISINDAN 1'E
Adana Demirspor formasıyla geçen sezonu 9 gol ve 17 asistle bitirerek büyük umutlarla kiradan dönen Yunus Akgün, bu sezon 11 resmi maçta 05 dakika süre alıp sadece 1 asist yapabildi.

Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿AKP'li eski bakan Zeki Ergezen'in oğlu Muaz Ergezen babasını hasta yatağında ziyaret eden Mansur Yavaş’a yıllar sonra bunu reva gördü
1
﻿AKP'li eski bakan Zeki Ergezen'in oğlu Muaz Ergezen babasını hasta yatağında ziyaret eden Mansur Yavaş’a yıllar sonra bunu reva gördü
﻿AKP'li eski bakan Zeki Ergezen'in oğlu Muaz Ergezen babasını hasta yatağında ziyaret eden Mansur Yavaş’a yıllar sonra bunu reva gördü
﻿İtalya Başbakanı Meloni'den çarpıcı Türkiye itirafı. Milyarlarca Euro harcadık
2
﻿İtalya Başbakanı Meloni'den çarpıcı Türkiye itirafı. Milyarlarca Euro harcadık
﻿İtalya Başbakanı Meloni'den çarpıcı Türkiye itirafı. Milyarlarca Euro harcadık
﻿TOGG fabrikasından yeni görüntüler sızdırıldı. Araçların hepsi ışınlanmış gibi
3
﻿TOGG fabrikasından yeni görüntüler sızdırıldı. Araçların hepsi ışınlanmış gibi
﻿TOGG fabrikasından yeni görüntüler sızdırıldı. Araçların hepsi ışınlanmış gibi
﻿İstanbul Başakşehir SYDV işçi alacak
4
﻿İstanbul Başakşehir SYDV işçi alacak
﻿İstanbul Başakşehir SYDV işçi alacak
﻿Erdoğan- Bahçeli görüşmesinden sızan karar... Gazeteci Fatih Ergin canlı yayında açıklandı
5
﻿Erdoğan- Bahçeli görüşmesinden sızan karar... Gazeteci Fatih Ergin canlı yayında açıklandı
﻿Erdoğan- Bahçeli görüşmesinden sızan karar... Gazeteci Fatih Ergin canlı yayında açıklandı
﻿Bahçe duvarında kullanılmış: Eski mezar taşı korumaya alındı
6
﻿Bahçe duvarında kullanılmış: Eski mezar taşı korumaya alındı
﻿Bahçe duvarında kullanılmış: Eski mezar taşı korumaya alındı
﻿Federasyon Atatürk'ü unuttu. Maçlarda saygı duruşu yapılmadı
7
﻿Federasyon Atatürk'ü unuttu. Maçlarda saygı duruşu yapılmadı
﻿Federasyon Atatürk'ü unuttu. Maçlarda saygı duruşu yapılmadı
﻿Valerien Ismael'e sürpriz teklif: Bakın hangi takım istiyor
﻿Valerien Ismael'e sürpriz teklif: Bakın hangi takım istiyor
﻿Valerien Ismael'e sürpriz teklif: Bakın hangi takım istiyor
﻿Biden Mısır'da protesto edildi. Biden konuşurken çığlık atan eylemciler pankart açtı
﻿Biden Mısır'da protesto edildi. Biden konuşurken çığlık atan eylemciler pankart açtı
﻿Biden Mısır'da protesto edildi. Biden konuşurken çığlık atan eylemciler pankart açtı
﻿Togg'dan ön sipariş açıklaması. İlk sipariş Şubat ayında
﻿Togg'dan ön sipariş açıklaması. İlk sipariş Şubat ayında
﻿Togg'dan ön sipariş açıklaması. İlk sipariş Şubat ayında
﻿Güney Kore'nin Dünya Kupası kadrosu belli oldu
﻿Güney Kore'nin Dünya Kupası kadrosu belli oldu
﻿Güney Kore'nin Dünya Kupası kadrosu belli oldu
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.