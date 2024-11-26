Galatasaray’da sistem değişiyor. Okan Buruk kararını verdi

Galatasaray’da Arjantinli yıldız Icardi’nin sakatlanarak sezonu kapatması sonrası hesaplar değişti. Teknik Diretör Okan Buruk, Icardi ile Osimhen’i yan yana oynatarak verim aldığı çift forvetli düzeni değiştirmeyi planlıyor. Bodrum FK karşısında beklediği verimi alamayan Buruk, 4-2-3-1 dizilişine dönem kararı aldı.

Fanatik’te yer alan habere göre, Buruk, elinde ideal kadrosu olduğu sürece ileri uçta Osimhen'i tek oynatacak, arkasında Mertens'i, kanatlarda ise Yunus, Barış veya Sallai'den ikisini başlatacak. Okan hocanın en memnun olduğu yer olan Torreira ve Sara merkezinde bir değişiklik olmayacak.



TAKVİYELER OLACAK



Savunmanın göbeğinde Abdülkerim-Sanchez tandeminden vazgeçmeyi düşünmeyen Buruk, duruma göre sağ bekte Kaan'ı, solda da Jakobs'u oynatmayı planlıyor. Jakobs'un sakatlığı nedeniyle de bu pozisyonda Jelert ve Berkan arasında bir tercih yapılacak. Oyuna sonradan girdiği maçlarda fileleri havalandırmayı başaran Batshuayi ise hocanın en önemli hücum kozlarından biri olacak. Aslan'ın hocası, sezonun ilk bölümünde beklediği verimi alamadığı bazı oyuncuları yollayarak yerlerine yeni takviyeler yapılmasını istiyor.