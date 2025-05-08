Galatasaray'da Skriniar gelişmesi

Kaynak: Haber Merkezi
Galatasaray'da Skriniar gelişmesi

Gazeteci İbrahim Seten Fenerbahçeli oyuncu Milan Skriniar'ın yeniden Galatasaray'a önerildiğini söyledi.

Fenerbahçe'nin devre arasında kiralık olarak kadrosuna kattığı Milan Skriniar'ın yeniden Galatasaray'a önerildiğini İbrahim Seten açıkladı.

"BİZ AYNI OYUNA DÜŞMEYİZ"

Seten "Skriniar, daha iyi bir kontrat almak için Roberto Sistici aracılığıyla Galatasaray’a haber yolluyor. Skriniar ile ilgileniyor musunuz diye. Galatasaray - Fenerbahçe rekabetini biliyorlar ve kızıştırmak istiyorlar. Galatasaray’dan aldığı cevap “Hangi yüzle bize geliyorsunuz da aynı şeyi yapmaya çalışıyorsunuz?” oluyor. Biz Sistici ile anlaşmıştık 400 bin euro vermişken Fenerbahçe daha fazla verdi ve onlarla anlaştınız. Biz aynı oyuna düşmeyiz diyor Galatasaray transfer komitesi ve Skriniar'ın Galatasaray kartı ortadan kalkıyor" şeklinde konuştu.

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