Galatasaray'da şok sakatlık! Yıldız isimden kötü haber

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Galatasaray'da şok sakatlık! Yıldız isimden kötü haber

Galatasaray, milli futbolcu Kaan Ayhan'ın sağ üst arka adalesinde 2. derece zorlanma ve kanama tespit edildiğini duyurdu.

Galatasaray, Kaan Ayhan’ın sağ üst arka adalesinde 2’nci derece zorlanma ve kanama tespit edildiğini duyurdu.

Galatasaray, Bodrum FK maçında sakatlanan Kaan Ayhan’ın sağlık durumu hakkında açıklamada bulundu.

Sarı-kırmızılı ekipten yapılan açıklamada, "Trendyol Süper Lig’in 13. haftasındaki Sipay Bodrumspor karşılaşmasında sağ üst arka adalesinde ağrı hisseden ve bugün sponsor hastanemiz Medicana’da yapılan kontrollerinde sağ üst arka adale grubunda 2. derece strain (zorlanma ve kanama) tespit edilen futbolcumuz Kaan Ayhan’ın tedavisine başlanmıştır" ifadeleri kullanıldı.

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