Galatasaray'da sürpriz Icardi gelişmesi

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Galatasaray'da sürpriz Icardi gelişmesi

Fenerbahçe derbisi için yola çıkan Galatasaray'da Mauro Icardi'de kafilede yer aldı.

Trendyol Süper Lig’in 6. Hafta mücadelesinde ezeli rakipler Fenerbahçe ve Galatasaray karşı karşıya gelecek.

Saat 20.00’de Ülker Stadyumu’nda başlayacak olan mücadelede hakem Atilla Karaoğlan düdk çalacak.

Kritik derbiye artık saatler kalırken Galatasaray kafilesi Kadıköy’e gitmek üzere Florya’dan harekete geçti.

Sakatlığı nedeniyle bir süredir tedavi gören Mauro Icardi’de kafilede yer aldı.

Galatasaray teknik direktörü Okan Buruk hafta içerisinde oynanan Gaziantep FK maçının ardından yaptığı açıklamada Icardi’nin derbide forma giyemeyeceğini açıklamıştı.

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