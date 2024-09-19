Galatasaray’da tek gündem Fenerbahçe derbisi. Son plan belli oldu

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Galatasaray’da tek gündem Fenerbahçe derbisi. Son plan belli oldu

Galatasaray’da tek gündem Fenerbahçe’ye karşı oynanacak derbi mücadelesi oldu. Teknik Direktör Okan Buruk derbiye özel taktik uygulayacak. Öte yandan yönetim oyuncuları motive etmek için yoğun çaba harcıyor.

Galatasaray’da 5-0’lık Çaykur Rizespor galibiyeti sonrası tek gündem Fenerbahçe derbisi oldu. Teknik heyet, galibiyet için farklı taktikler ve dizilişler düşünürken yönetim ise oyuncuları motive etmeye çalışıyor.

Teknik Direktör Okan Buruk’un derbiye özel yaptığı hazırlıkta kadroda radikal değişiklikler olacağı öğrenildi. Tecrübeli teknik adamın forvet arkasında Gabriel Sara’yı deneyeceği öğrenildi. Orta sahada Torreira’nın yanında ise Kerem Demirbay ya da Berkan’dan birinin olması bekleniyor. Öte yandan yeni transferler Osimhen, Sallai ve Jakobs ilk 11’deki yerini alacak.

Teknik Direktör Okan Buruk, oyuncularını Fenerbahçe derbisine oyuncularını mental olarak da hazırlamak için yoğun çaba harcıyor. Oyuncular ile konuşan buruk, Fenerbahçe cephesinden gelecek hiçbir açıklamaya kulak asmamaları gerektiğinin altını çizdi.

YÖNETİM HAREKETE GEÇTİ

Galatasaray’da derbi hazırlıkları son hızla devam ederken yönetim de oyuncuların motivasyonunu artırmak için harekete geçti. Yönetim, oyuncuları motive etmek için birikmiş alacakların hepsini hesaplarına yatırdı. Öte yandan gerekli kaynağın bulunması durumunda geçen sezondan kalan şampiyonluk primleri de ödenecek. Sarı kırmızılı yönetim oyunculara başarılar dilemek için Florya’ya gidecek.

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