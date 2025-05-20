Galatasaray’da tek gündem Osimhen: ‘2.5 milyon Euro’su benden’

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Galatasaray’da tek gündem Osimhen: ‘2.5 milyon Euro’su benden’

Galatasaray’ın eski başkan yardımcısı Rezan Epözdemir Osimhen’in transferi halinde 2.5 milyon Euro’sunu karşılayacağını söyledi.

Sarı Kırmızılılarda Nijeryalı golcü Osimhen’in takımda kalması için herkes seferber oluyor. Daha önce sarı kırmızılı kulüpte başkan yardımcılığı görevinde de bulunan Rezan Epözdemir, dün katıldığı bir canlı yayında Osimhen’in takımda kalmasını çok istediğini eğer Nijeryalı golcü takımda kalırsa bonservisinin iki buçuk milyon euroluk kısmını kendisinin kulübe hibe edeceğini dile getirdi.

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Napoli'de yıldızını parlatan İtalyan ekibini şampiyonluğa taşıyan Osimhen, tabiri caizse bu sezon da Galatasaray'ı şampiyon yaptı. Her kritik anda sahneye çıkan ve birbirinden kritik goller kaydeden Osimhen'i isteyen kulüpler arasında Juventus, Manchester United ve PSG var. Suudi Arabistan takımları da Osimhen'e yüksek maaş teklif ederek aklını çelmeye çalışıyor.

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