Galatasaray'da tek gündem Trabzonspor derbisi

Şampiyonlar Ligi'ne bir adım daha yaklaşan Galatasaray'da gözler Trabzonspor ile oynanacak lig maçına çevrildi.

Galatasaray'da tek gündem Trabzonspor derbisi

Avrupa’da yoluna kazasız devam eden Galatasaray’da rota yeniden lige döndü.

İlk hafta Kayserispor’la deplasmanda golsüz berabere kalan Sarı-Kırmızılılar, ikinci haftada cumartesi akşamı Trabzonspor ile Rams Park’ta oynanacak dev maça konsantre oldu.

Geride kalan süreçte kadro denemeleri yapan ve sık sık ilk 11’i değiştiren Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Trabzon karşısında mümkün olan en ideal kadroyu sahaya sürmeye hazırlanıyor.

Fanatik'in haberine göre Zaha ve Torreira’nın da bu maça ilk 11’de başlaması planlanıyor.

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