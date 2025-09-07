Galatasaray'da transfer bitmedi! Orta sahaya iki yeni isim

Yeni sezonda Şampiyonlar Ligi'nde de başarı hedefleyen Galatasaray, transfer çalışmalarını sürdürüyor.

Inter'de forma giyen Hakan Çalhanoğlu'nun transfer görüşmeleri çıkmaza girmişti..

Inter, 31 yaşındaki orta saha oyuncusunu satmak istemese de Çalhanoğlu'nun Galatasaray'a transfer olmak istemesi sarı kırmızılı ekibin elini güçlendiriyor.

Okan Buruk Hakan Çalhanoğlu transferiyle ilgili gerçeği açıkladı!

ALTERNATİF PLAN

İtalyan ekibinin yüksek bonservis ücreti istemesi ve Galatasaray'ın transfer bütçesinin daralması sonrasında yeni bir formül gündeme geldi.

İddiaya göre Galatasaray, Hakan Çalhanoğlu'nun satın alma opsiyonuyla birlikte kiralayacak.

İKİNCİ HEDEF ARJANTİN'DE

Galatasaray'ın transfer listesinde yer alan bir diğer orta saha oyuncusu ise Şilili Felipe Loyola.

Arjantin'de yayın yapan El Crack Deportivo'nun haberine göre, Galatasaray transfer için Independiente kulübüyle temas kurdu.

Loyola'nın sözleşmesinde 15 milyon dolar karşılığında serbest kalabileceği maddesi bulunuyor.

Haberde teknik ekibin Loyola'nın takımda kalmasını istediği belirtildi.