Galatasaray'da transfer palavraları. Erden Timur ne yapıyor? Gürel Yurttaş açıkladı

Futbolun sırlarını bilen adam Gürel Yurttaş "İlkay Gündoğan Galatasaray'a" söylentilerinin altında yatan gerçeği yazdı.

KAYNAK: Haber Merkezi
Galatasaray'da transfer palavraları. Erden Timur ne yapıyor? Gürel Yurttaş açıkladı

Bizim spor basını bir alem.

Tek elden yayıldığı belli olan palavraları anında manşetten ya da internet sayfalarında 1. sıradan veriyorlar.

O geliyor, bu gidiyor.

Onlara göre bizim takımlar sürekli transfer yapıyor!

Hele de Galatasaray'da. Erden Timur'un telefonla konuşurken bir fotoğrafı var, genelde onu kullanıyorlar. Sanırsın Erden bey sürekli elinde telefon, 24 saat transfer peşinde koşuyor! Herhalde gelmeyen futbolcu kalmadı Galatasaray'a.

Son bomba İlkay Gündoğan.

Geldi geliyor gelecek türünde haberler. Erden bey konuşmuş da olumlu dönüş almış! Okuyan adamı uçağa bindi İstanbul'a inmek üzere sanır!

Yahu arkadaş. Bu Türk asıllı Alman vatandaşı Barcelona'da oynuyor. Her maçta da forma giyiyor. 15 milyon euroya yakın da para kazanıyor. 33 yaşında ama Transfermarkt'a göre piyasa değeri 20 milyon euro. Nasıl olacak da alacaksın adamı Barcelona'dan. Hem zaten kendisi istiyor mu ki bu transferi.

Haberler o kadar üst üste çıktı ki; sonunda menajeri de olan amcası İlhan Gündoğan açıklama yapmak zorunda kaldı. Dedi ki:

İlkay’la ilgili birkaç gündür basında yer alan haberler gerçeği yansıtmıyor.
İlkay için Bayern Münih maçından önce hiçbir Galatasaraylı yönetici ile görüşmedim.
Bu konuda hiçbir gelişme, görüşme ya da bize ulaşan bir şey olmadı.
Bunu net bir şekilde ifade etmek istiyorum.
Bu haberlerin nasıl ortaya çıktığına da ne ben ne de İlkay anlam veremiyoruz.
İlkay, Barcelona’da mutlu ve orada başarmak istediği hedeflere odaklanmış durumda.

İlhan bey Almanya'da fazla kalmış! Bu tip haberlere anlam verememesi sanırım ondan. Bir ara Ronadlo'yu bile yazdılar, geliyor gelmekte olan, diye.

Neyse. Sözü fazla uzatmayayım.

Bu haberleri kim yayıyor da aynı anda bir kaç yerde bile çıkıyor; bilemiyorum.

Sanırım Erden beyin de hoşuna gidiyor telefonla konuşurken fotoğraflarının her gün bir yerlerde çıkması. Başka bir konu olsa anında açıklama yapıyorlar da, bu tip haberlere ses çıkarmıyorlar nedense.

Olan spor basınına oluyor.

İnandırıcılığını kaybediyor maalesef.

Tirajlar da ortada zaten.

Biraz ciddiyet lütfen.

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