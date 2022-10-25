﻿Galatasaray'da 3 isim PFDK'da

Galatasaray Başkanvekili Erden Timur ve teknik direktör Okan Buruk "sportmenliğe aykırı hareketleri" nedeniyle, Abdülkerim Bardakcı ise "kural dışı hareketi" nedeniyle PFDK'ya sevk edildi.

Kurul ayrıca, Hataysporlu Simon Falette'e 2 maç men, teknik direktör Volkan Demirel'e ise ihtar cezası verdi.

Galatasaray'a Kastamonuspor maçında taraftarın neden olduğu saha olayları nedeniyle 56 bin TL para cezası verildi.