﻿Galatasaray'da 3 isim PFDK'da

Galatasaray Başkanvekili Erden Timur ve teknik direktör Okan Buruk "sportmenliğe aykırı hareketleri" nedeniyle, Abdülkerim Bardakcı ise "kural dışı hareketi" nedeniyle PFDK'ya sevk edildi.
Kurul ayrıca, Hataysporlu Simon Falette'e 2 maç men, teknik direktör Volkan Demirel'e ise ihtar cezası verdi.
Galatasaray'a Kastamonuspor maçında taraftarın neden olduğu saha olayları nedeniyle 56 bin TL para cezası verildi.
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