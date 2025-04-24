Galatasaray'da üç isim takımla çalıştı

Kaynak: İHA
Galatasaray'da üç isim takımla çalıştı

Galatasaray, Trendyol Süper Lig’in 33. haftasında Eyüpspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla başladı.

Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri’nde Teknik Direktör Okan Buruk yönetiminde salonda ısınmayla başlayan idman, iki grup halinde 8’e 2 pas çalışmasıyla devam etti. Antrenman, ikiye iki oyun ve topa sahip olma çalışmasının ardından çift kale maçla sona erdi.

ÜÇ İSİM GERİ DÖNDÜ

Öte yandan Konyaspor ile oynanan Ziraat Türkiye Kupası yarı final maçında tedbir amacıyla kadroya dahil edilmeyen Elias Jelert, Kaan Ayhan ve Alvaro Morata takımla çalıştı. Galatasaray, yarın saat 11.00’de yapacağı idmanla hazırlıklarını sürdürecek.

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