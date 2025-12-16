Galatasaray’ın Şampiyonlar Ligi’nde Monaco ile oynadığı karşılaşmada sakatlanan milli kaleci Uğurcan Çakır’ın tedavi süreci devam ediyor.
MONACO MAÇINDA TALİHSİZ SAKATLIK
Uğurcan Çakır, Monaco karşılaşmasının ikinci yarısında yaşadığı sakatlık sonrası oyuna devam edememişti. Yapılan kontrollerde sol üst adalesinde yırtık tespit edilen 29 yaşındaki kaleci, tedavi programına alınmıştı.
UĞURCAN'IN GERİ DÖNÜŞ TAKVİMİ UZADI
Sakatlığı nedeniyle Antalyaspor maçında forma giyemeyen Uğurcan Çakır’ın sahalara dönüş süresi uzadı. Fanatik’in haberine göre; Galatasaray sağlık ekibi, oyuncuyu riske atmamak adına temkinli bir yol izliyor.
BAŞAKŞEHİR VE KASIMPAŞA MAÇLARINDA YOK
Haberde yer alan bilgilere göre; Uğurcan Çakır’ın, Türkiye Kupası’ndaki Başakşehir maçı ile Süper Lig’de oynanacak Kasımpaşa karşılaşmasında da kadroda yer almaması bekleniyor.
TRABZONSPOR MAÇINA YETİŞTİRİLMESİ HEDEFLENİYOR
Galatasaray cephesi, Uğurcan Çakır’ı 5 Ocak’ta Trabzonspor ile oynanacak Süper Kupa karşılaşmasına yetiştirmeyi planlıyor. Tecrübeli kalecinin bu maçta formasına kavuşması hedefleniyor.