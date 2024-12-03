Galatasaray’da üst üste gelen beraberlikler sonrası acil toplantı

Eyüpspor ile 2-2 berabere kalan lider Galatasaray'ın Fenerbahçe ile arasındaki puan farkı 3'e düştü. Sarı Kırmızılılar, UEFA Avrupa Ligi’nde ise AZ Alkmaar ile 1-1 berabere kalmıştı.

Karşılaşmanın ardından TFF ve MHK'yi hedef alan Özbek'in, Rams Park'ta kurmaylarıyla olağanüstü toplantı gerçekleştirdiği belirtildi.

Bu toplantıya Milliyet'te yer alan habere göre, teknik direktör Okan Buruk da katıldı.

Özbek'in toplantıda Buruk'a, "Bu TFF bize karşı savaş açmış durumda... Bundan sonra sadece rakipleri değil, federasyonu da, hakemleri de yenmeliyiz." ifadelerini kullanıldığı aktarıldı.

Özbek'in sözlerini "Yorgunluğa rağmen iyi oynadık ve sayısız fırsat harcadık. Hakemin kasıtlı yönetimi olmasa rahat kazanırdık." sözleriyle sonlandırdığı belirtildi.