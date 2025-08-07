Galatasaray'da Victor Osimhen talihsizliği! Evdeki hesap çarşıya uymadı: Duyanlar şok oldu

Galatasaray, geçtiğimiz günlerde Victor Osimhen'i resmen kadrosuna kattığını açıklamıştı. Sarı-kırmızılılar bonservisine 75 milyon euro ödediği Victor Osimhen'in maliyetini çıkarmak için özel bir ürün piyasaya sürdü. Satışlarla ilgili son rakamlar ortaya çıktı.

VICTOR OSIMHEN'DE GALATASARAY'IN İSTEDİĞİ OLMADI!



Victor Osimhen'i Türk futbol tarihinin en büyük rakamını ödeyerek (yaklaşık 9 milyar TL) transfer eden Galatasaray'ın futbolcu için satışa çıkardığı ürünlerde hayal kırıklığı var. Geçen cuma gününden itibaren piyasaya sunulan 100.000 adet Osimhen formasına ilk ilgi ve talep beklenen düzeyde olmadı.

Galatasaray'ın kendi ürettiği için direkt gelir yazdığı Osimhen'in özel forması 4 günde 18.000 satış rakamına ulaştı.

VICTOR OSIMHEN FORMASI SADECE 180 MİLYON LİRA KAZANDIRDI

Kulüp 10.000 TL'den satışa sunduğu Osimhen koleksiyonundan şu ana kadar toplam 180 milyon TL kazandı. Stadın dolması beklenen Lazio maçında da yaklaşık 30 bin adet bilet satıldı ve 120 milyon TL hasılat elde edildi. Sarı kırmızılı kulübün iki kalemde hedefi 1,2 milyar TL sıcak para girdisi sağlamaktı.



Şu ana kadar Galatasaray bu rakamın 4'te birine, yani 300 milyon TL bandında bir geliri kasasına koydu.

