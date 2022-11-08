Wanda Nara Seyrantepe'de

Ziraat Türkiye Kupası'nda Galatasaray, Ofspor ile karşı karşıya geldiği maçta Wanda Nara gelişmesi yaşandı.
Nef Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Mauro Icardi'nin eşi Wanda Nara da tribünden takip etti.
Wanda Nara'nın paylaşımı;
Ziraat Türkiye Kupası'nda Galatasaray, Ofspor ile karşı karşıya geldiği maçta Wanda Nara gelişmesi yaşandı.
Nef Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Mauro Icardi'nin eşi Wanda Nara da tribünden takip etti.
Wanda Nara'nın paylaşımı;
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