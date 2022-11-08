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Wanda Nara Seyrantepe'de

Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası'nda Ofspor ile karşılaştı.

Haber Giriş: 8 Kasım 2022 Salı - 22:18
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Galatasaray'da Wanda Nara maçı tribünden takip etti

Wanda Nara Seyrantepe'de
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Ziraat Türkiye Kupası'nda Galatasaray, Ofspor ile karşı karşıya geldiği maçta Wanda Nara gelişmesi yaşandı. 


Nef Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Mauro Icardi'nin eşi Wanda Nara da tribünden takip etti.

Wanda Nara'nın paylaşımı;

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