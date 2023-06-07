Galatasaray'da yaprak dökümü

Galatasaray'da yeni sezon planlaması hız kesmeden sürüyor. Sarı kırmızılılarda transfer çalışmaları sürerken, takımdan ayrılacak isimler de netleşmeye başladı.

Galatasaray'da yaprak dökümü

Editör: Fatma Demirkaya

Sezonu şampiyon tamamlayan Galatasaray'da, ligin bitmesiyle birlikte birçok futbolcunun sözleşmesi sona erdi. Sözleşmelerini tamamlayan Juan Mata, Bafetimbi Gomis, Emre Taşdemir ve Okan Kocuk sarı kırmızılı kulüpten ayrıldı.

ADEKUGBE'NİN BONSERVİSİ ALINMAYACAK
Galatasaray ayrıca, kış transfer döneminde kiralık olarak kadrosuna kattığı Sam Adekugbe’nin bonservisini almayacak. Galatasaray'da kiralık sözleşmeleri sona eren Mauro Icardi ve Milot Rashica’nın ise durumu belirsiz. Yönetim, performanslarından oldukça memnun olduğu iki futbolcunun da bonservisini almak istiyor.

ICARDİ TAKIMDA KALMAK İSTİYOR
Icardi için Paris Saint Germain ile görüşmelerini sürdüren Galatasaray, Arjantinli golcüde takımda kalma yönünde ısrarcı olduğu belirtildi. Sarı kırmızılılar, kanat transferi konusunda ise Milot Rashica’nın yanı sıra başka opsiyonları da değerlendiriyor.

Öne Çıkanlar
Avrupa Seks Şampiyonasında hangi branşa kaç puan verileceği belli oldu
Avrupa Seks Şampiyonasında hangi branşa kaç puan verileceği belli oldu
Türkiye’yi batıran ekonomi modelini savunan Şakkadanak Batırel ilk kez gerçeği kabul etti
Türkiye’yi batıran ekonomi modelini savunan Şakkadanak Batırel ilk kez gerçeği kabul etti
Beşiktaş UEFA'ya başvurdu. Ahmet Nur Çebi'den flaş açıklama
Beşiktaş UEFA'ya başvurdu. Ahmet Nur Çebi'den flaş açıklama
Fatih Terim'in hesabını çaldılar. Flaş Ali Koç paylaşımı
Fatih Terim'in hesabını çaldılar. Flaş Ali Koç paylaşımı
Erden Timur'un şampiyonluk kutlamalarını kime izlettiği ortaya çıktı. Galatasaraylıları heyecanlandıracak gelişme
Erden Timur'un şampiyonluk kutlamalarını kime izlettiği ortaya çıktı. Galatasaraylıları heyecanlandıracak gelişme
Biz bu Yaşar’ı yaşatırız
Biz bu Yaşar’ı yaşatırız
Son Haberler
Mayın patladı: 1 asker yaralı Güncel
Mayın patladı: 1 asker yaralı
Özel üniversitede soygun gibi zam: Eğitim ücretlerine yüzde 97 zam yapıldı Güncel
Özel üniversitede soygun gibi zam: Eğitim ücretlerine yüzde 97 zam yapıldı
Rüyada kumarhane görmek ne demek? Rüyada kumar oynadığını görmek neye işaret? Rüya Tabirleri
Rüyada kumarhane görmek ne demek? Rüyada kumar oynadığını görmek neye işaret?
Phaselis'te talana yargı yine 'dur' dedi. El değmemiş koylar betona gömülecekti Güncel
Phaselis'te talana yargı yine 'dur' dedi. El değmemiş koylar betona gömülecekti
Google Fotoğraflar'ın gizli özellikleri belli oldu. Meğer tek tıkla aranan her şeyi gösteriyormuş Teknoloji - Otomotiv
Google Fotoğraflar'ın gizli özellikleri belli oldu. Meğer tek tıkla aranan her şeyi gösteriyormuş
Apple ürünlerine zam mı geldi? iPhone telefonlar ne kadar kaç TL oldu? Keşfet
Apple ürünlerine zam mı geldi? iPhone telefonlar ne kadar kaç TL oldu?
Kanada'daki orman yangınlarının dumanı New York'a ulaştı Dünya
Kanada'daki orman yangınlarının dumanı New York'a ulaştı