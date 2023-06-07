Galatasaray'da yaprak dökümü

Editör: Fatma Demirkaya

Sezonu şampiyon tamamlayan Galatasaray'da, ligin bitmesiyle birlikte birçok futbolcunun sözleşmesi sona erdi. Sözleşmelerini tamamlayan Juan Mata, Bafetimbi Gomis, Emre Taşdemir ve Okan Kocuk sarı kırmızılı kulüpten ayrıldı.

ADEKUGBE'NİN BONSERVİSİ ALINMAYACAK

Galatasaray ayrıca, kış transfer döneminde kiralık olarak kadrosuna kattığı Sam Adekugbe’nin bonservisini almayacak. Galatasaray'da kiralık sözleşmeleri sona eren Mauro Icardi ve Milot Rashica’nın ise durumu belirsiz. Yönetim, performanslarından oldukça memnun olduğu iki futbolcunun da bonservisini almak istiyor.

ICARDİ TAKIMDA KALMAK İSTİYOR

Icardi için Paris Saint Germain ile görüşmelerini sürdüren Galatasaray, Arjantinli golcüde takımda kalma yönünde ısrarcı olduğu belirtildi. Sarı kırmızılılar, kanat transferi konusunda ise Milot Rashica’nın yanı sıra başka opsiyonları da değerlendiriyor.