Galatasaray'da yaprak dökümü. İki yıldız ile yollar ayrılacak

Şampiyonlar Ligi yolunda emin adımlarla ilerleyen Galatasaray, birçok yıldızı kadrosuna katmasının ardından birçok isimle de yollar ayrılmıştı. Bu yaprak dökümüne iki yıldızın daha eklenmesi bekleniyor.

Galatasaray'da yaprak dökümü. İki yıldız ile yollar ayrılacak

Editör: Fatma Demirkaya

Geçtiğimiz sezonun şampiyonu Galatasaray, takımda düşünülmeyen oyunculara veda edecek.

Galatasaray'da sözleşmesi biten Juan Mata, Okan Kocuk, Emre Taşdemir ve Bafetimbi Gomis ile yeni kontrat imzalanmadı.

Mustafa Muhammed, Olimpiu Morutan ve Emre Kılınç da bonservisleriyle takımdan ayrıldı.

Galatasaray, Yusuf Demir, Batuhan Şen, Taylan Antalyalı ve Mathias Ross'u başka takımlara kiraladı.

Sarı kırmızılılarda Nicolo Zaniolo ve Yunus Akgün ise şarta bağlı zorunlu satın alma opsiyonuyla İngiltere'ye transfer oldu.

TRT Spor'un haberine göre; Galatasaray'da bu sezon fazla şans bulması beklenmeyen isimlerden Fredrik Midtsjö ve Leo Dubois ile de yolların ayrılması bekleniyor.

İki oyuncunun da talipleri olduğu ve Galatasaray'ın gelen teklifleri değerlendireceği öğrenildi.

Midtsjö ve Dubois'nın ayrılığı durumunda yabancı kontejyanında 2 kişilik yer açılmış olacak.

Öne Çıkanlar
Neden Atatürk’ün adını anmıyorlar. Çünkü hala Yunan kazansın istiyorlar
Neden Atatürk’ün adını anmıyorlar. Çünkü hala Yunan kazansın istiyorlar
MasterChef All Star 69 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 69 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star’da ödül oyununu kim kazandı? 25 Ağustos MasterChef ödül oyunu kazananı kim oldu?
MasterChef All Star’da ödül oyununu kim kazandı? 25 Ağustos MasterChef ödül oyunu kazananı kim oldu?
Şener Üşümezsoy birbiri ardına Marmara depremi haritaları yayınladı
Şener Üşümezsoy birbiri ardına Marmara depremi haritaları yayınladı
Atatürk dizisinin ilk fragmanı yayınlandı mı? Atatürk dizisi ne zaman yayınlanacak?
Atatürk dizisinin ilk fragmanı yayınlandı mı? Atatürk dizisi ne zaman yayınlanacak?
Vuslat Doğan Sabancı kimdir? Vuslat Doğan Sabancı kaza mı geçirdi?
Vuslat Doğan Sabancı kimdir? Vuslat Doğan Sabancı kaza mı geçirdi?
Son Haberler
Trump’tan sıra dışı kampanya, sabıka fotoğrafını seçim kampanyasında kullanıyor Dünya
Trump’tan sıra dışı kampanya, sabıka fotoğrafını seçim kampanyasında kullanıyor
Trabzonspor'un Rizespor ilk 11'i belli oldu Spor
Trabzonspor'un Rizespor ilk 11'i belli oldu
Pençe Kilit operasyonu bölgesinde 1 asker şehit oldu Güncel
Pençe Kilit operasyonu bölgesinde 1 asker şehit oldu
Havalimanında 'İsrail casusu' operasyonu Güncel
Havalimanında 'İsrail casusu' operasyonu
İSKİ'den abonelere "tasarruf" çağrısı Güncel
İSKİ'den abonelere "tasarruf" çağrısı
İSKİ’den abonelere su tasarrufu çağrısı Güncel
İSKİ’den abonelere su tasarrufu çağrısı