Galatasaray'da yaprak dökümü. İki yıldız ile yollar ayrılacak

Editör: Fatma Demirkaya

Geçtiğimiz sezonun şampiyonu Galatasaray, takımda düşünülmeyen oyunculara veda edecek.

Galatasaray'da sözleşmesi biten Juan Mata, Okan Kocuk, Emre Taşdemir ve Bafetimbi Gomis ile yeni kontrat imzalanmadı.

Mustafa Muhammed, Olimpiu Morutan ve Emre Kılınç da bonservisleriyle takımdan ayrıldı.

Galatasaray, Yusuf Demir, Batuhan Şen, Taylan Antalyalı ve Mathias Ross'u başka takımlara kiraladı.

Sarı kırmızılılarda Nicolo Zaniolo ve Yunus Akgün ise şarta bağlı zorunlu satın alma opsiyonuyla İngiltere'ye transfer oldu.

TRT Spor'un haberine göre; Galatasaray'da bu sezon fazla şans bulması beklenmeyen isimlerden Fredrik Midtsjö ve Leo Dubois ile de yolların ayrılması bekleniyor.

İki oyuncunun da talipleri olduğu ve Galatasaray'ın gelen teklifleri değerlendireceği öğrenildi.

Midtsjö ve Dubois'nın ayrılığı durumunda yabancı kontejyanında 2 kişilik yer açılmış olacak.