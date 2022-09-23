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Galatasaray’da ‘yenge’ krizi: Wanda Nara, Mauro Icardi'den ayrıldı

Galatasaray'ın yeni transferi Mauro Icardi'nin menajerliğini de yapan eşi Wanda Nara, Arjantinli yıldızla ayrıldıklarını duyurdu.

Haber Giriş: 23 Eylül 2022 Cuma - 04:26
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Galatasaray’da ‘yenge’ krizi: Wanda Nara, Mauro Icardi'den ayrıldı

Galatasaray’da ‘yenge’ krizi: Wanda Nara, Mauro Icardi'den ayrıldı
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Wanda Nara, Galatasaray'ın yıldızı Mauro Icardi ile ayrıldıklarını açıkladı. Wanda Nara, kişisel Instagram hesabından konuyla ilgili bir açıklama yayınladı.

Wanda Nara'nın sözleri şu şekilde:

"Bu anı yaşamak benim için acı verici. Ancak yaşananlar ve medya spekülasyonları göze alındığında bunun benden duyulmasını tercih ederim. Bu ayrılık hakkında herhangi bir ayrıntı vermeyeceğim. Lütfen, sadece benim için değil çocuklarımız için de anlayış rica ediyorum"

2021'in son aylarında Mauro Icardi, Wanda Nara'nı aldatmış ve bu olayın ardından Nara, eşinden ayrıldığını duyurmuştu.

Ancak bir süre sonra Mauro Icardi, sosyal medyadan eşinden özür dilerken ikili yeniden bir araya gelmişti.

Bu olayın ardından Wanda Nara'nın da Mauro Icardi'yi özel korumasıyla aldattığı Arjantin basınında konuşulmuştu

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