Galatasaray'da yeni görev duyurusu

Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, "Galatasaray Spor Kulübü Satranç Şube Sorumlusu görevine Av. Tutku Dinçer getirilmiştir. Satranç Şube Menajeri Yakup Erturan ise şubemizdeki görevine başantrenör olarak devam edecektir." denildi.

GALATASARAY'DAN AÇIKLAMA

Galatasaray Spor Kulübü Satranç Şube Sorumlusu görevine Av. Tutku Dinçer getirilmiştir. Satranç Şube Menajeri Yakup Erturan ise şubemizdeki görevine başantrenör olarak devam edecektir.

1994 yılında başladığı satranç sporunda 2003 yılından itibaren Süper Lig, 1. Lig ve Kulüpler Şampiyonası müsabakalarında çeşitli kulüpler adına lisanslı sporcu olarak görev alan Av. Tutku Dinçer, 2009 yılında başladığı antrenörlük kariyerine Kıdemli Satranç Antrenörü, 2010 yılında başladığı hakemliğe ise İl Hakemi olarak devam etmektedir.

Dinçer ayrıca, Türkiye Satranç Federasyonu Hukuk ve Etik Kurulu Asbaşkanlığı, Türkiye Satranç Federasyonu Disiplin Kurulu Üyeliği ve Satranç Antrenörleri Derneği Yönetim Kurulu Üyeliği görevlerini yürütmüştür.

2011 yılından itibaren kurucusu olduğu hukuk bürosunda avukatlık görevini sürdüren Tutku Dinçer, Spor Hukuku alanında İstanbul Barosu Spor ve Spor Hukuku Komisyonu Başkanlığı ile Türkiye Barolar Birliği Spor Hukuku Komisyonu Genel Sekreterliği yapmıştır.

Av. Tutku Dinçer’e hoş geldin diyor, yeni görevinde başarılar diliyoruz.