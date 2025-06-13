Galatasaray’da yeni plan belirlendi: Osimhen’in yerine varisi mi gelecek?

Şampiyonlar Ligi’nde üst düzey bir kadro ile mücadele etmek isteyen Galatasaray, transfer çalışmalarına hızla devam ediyor. Leroy Sane’yi kadrosuna katarak ses getirene sarı-kırmızılılar, Manchester City’den İlkay Gündoğan ve Bernardo Silva, Inter’den Hakan Çalhanoğlu ve Barcelona’dan Ter Stegen için için de bastırmaya devam ediyor.

Forvet hattında Victor Osimhen’i kadrosundan tutmak için tüm şartları zorlayan Galatasaray, Nijeryalı oyuncuya her gün yeni bir talip çıkması üzerine alternatif planını belirledi. Sarı-kırmızılılar Osimhen’in kadroya katamaması durumunda Lille ile sözleşmesi sona eren Jonathan David’e 9 numaralı formayı giydirecek.

İMZA PARASI VE YÜKSEK MAAŞLI TEKLİF

İngiltere ve İtalya’dan da talipleri olan David için sarı-kırmızılı yönetim imza parası ve yüksek maaşlı bir teklif sunmayı planlıyor. Şampiyonlar Ligi faktörü ve güçlü kadro yapılanması ile 25 yaşındaki Kanadalı golcüyü ikna etmeyi planlayan Galatasaray, önümüzdeki günlerde ciddi adımlara başlayabilir.

OSİMHEN’İN YERİNİ DOLDURMUŞTU

Fransa’nın Gent takımında parlayarak 2020 yılında Lille 25 milyon euro bonservis bedeli karşılığında transfer olan David, aynı yıl Napoli’ye satılan Osimhen’in yerine transfer edilmişti. 5 sezondur Lille forması giyen David, Fransız ekibinde 232 maçta 109 gol ve 30 asist kaydederken 1 Fransa Kupası 1 de Fransa şampiyonluğu yaşadı.