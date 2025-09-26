Galatasaray'da yeni transfer Singo'dan bir ilk! Türkiye onu konuşuyor

Trendyol Süper Lig'de 7'inci haftanın açılış maçında Galatasaray Alanyaspor ile deplasmanda kozlarını paylaşıyor.

GALATASARAY FORMASIYLA İLK ASİSTİ

Karşılaşmanın ilk yarısını 1-0 önde kapatan sarı-kırmızılılarda gol perdesini açan isim Icardi oldu. Sağ kanatta topu alan yeni transfer Wilfried Singo, rakibini şık bir çalımla geçerek ceza sahasına çevirdi. Kale önünde pozisyonu iyi takip eden Icardi, klas bir vuruşla topu ağlara gönderdi. Bu asist, Singo’nun Galatasaray formasıyla yaptığı ilk skor katkısı oldu.

ICARDİ GOLLERİNE DEVAM EDİYOR

Mauro Icardi ise Süper Lig’deki 6. maçında 5. kez ağları havalandırarak gol serisini sürdürdü. Geçtiğimiz sezon uzun süre sahalardan uzak kalan Arjantinli yıldız, yeni sezonda lige formda bir başlangıç yaptı.

SINGO'NUN ÇALIMI SPOR MEDYASINI MEST ETTİ

Singo'nun çalımı sosyal medyada da büyük yankı uyandırdı. Spor spikeri ve yorumcusu Caner Eler, "Literatüre Singo Ters Manyeli olarak geçecek bir çalım…. Cuauhtémoc Blanco’nun kanguru sıçraması gibi. Çalımda sırıkla yüksek atlama ve 100m sprint atletizmi aynı ölçüde yer alıyor" dedi. Ersin Düzen ise şu ifadeleri kullandı: "Bunca yıldır futbol izliyorum, Singo gibi adam geçip, asist yapanı görmedim!"

İnan Özdemir ise "13 yaşıma dönüp yarın mahallede sabahtan akşama kadar Singo çalımı denemek istiyorum" derken Gürkan Kubilay şunları söyledi: "Singo müthiş bir oyuncu. İcardi çok klas attı. G.Saray’ın en önemli özelliği bu. Rakip, onun üstünde üstünlük kurduğu anda dahi, tek pozisyonda işi bitirebiliyor."

Serkan Korkmaz ise sosyal medyadan "Galatasaray tarihe geçecek bir gol attı. Zafere Kaçış, Tsubasa’dan epik bir sahne izledik adeta. Derhal bulun izleyin" yazdı.

PSG'YE KARŞI DA YAPMIŞTI

Singo geçtiğimiz sezon Monaco formasıyla Paris Saint Germain maçında da Barcola'ya aynı çalımı atmıştı.