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Galatasaray'da forma aslanın ağzında

Her bölgede yaşanan forma yarışı nedeniyle tercih konusunda teknik direktör Okan Buruk'u zorlu bir süreç bekliyor.

Haber Giriş: 20 Eylül 2022 Salı - 14:36
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Galatasaray'da yeni transferlerin takıma katılmasıyla rekabet iyice arttı

Galatasaray'da forma aslanın ağzında
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Galatasaray'da futbolcuların performansı teknik heyeti sevindiriyor.
Yeni transferlerin de takıma katılmasının ardından, sarı kırmızılı ekipte sezonun kalanında ciddi bir forma rekabeti yaşanacak.
Kadro kalitesinin artması Okan Buruk'un elini güçlendirirken, diğer yandan da 11 seçimi yapma konusunda zorlayacak.

Sezon başında takımda düşünülmeyen Sacha Boey ortaya koyduğu futbolla, Dubois'nın yedek kalmasına neden olmuştu.
Okan Buruk'un, Arabam.com Konyaspor maçının son bölümünde sol bekte şans verdiği Dubois'yı ilerleyen maçlarda Van Aanholt'un yerinde değerlendirmeyi düşündüğü öğrenildi.
Orta sahada Mertens, Oliveira ve Torreira üçlüsünü kullanan Galatasaray'da; Mata, Midtsjö ve Berkan da formayı almaya çalışacak.
Kanatlarda Kerem ve Yunus'un yanı sıra yeni transferler Yusuf Demir ve Rashica da alternatifler arasında yer alıyor.
11'de 3 yerli oyuncu kuralı olması, Yusuf ve Rashica'nın rekabette işini zorlaştırıyor.
Galatasaray'da en büyük mücadele ise forvette yaşanacak.
Forma yarışı Icardi, Seferovic ve Gomis arasında geçecek.
Icardi'yi 11'de kullanmayı hedefleyen Okan Buruk'un, Gomis'in verdiği skor katkısı nedeniyle kime forma vereceği merak konusu.

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