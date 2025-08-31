Galatasaray'da yeniden Gianluigi Donnarumma sesleri! 4 yıllık maliyeti ağızları açık bıraktı

Transfer döneminin bitmesine kısa bir süre kala kaleye takviye yapmak için çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da listenin ilk sırasına yeniden Gianluigi Donnarumma geldi. Sarı-kırmızılılar, İtalyan kalecinin kulübü Paris Saint-Germain'e teklif yapmaya hazırlanırken bu transferin Cimbom'a 4 yıl için toplam maliyeti de ortaya çıktı.

Fernando Muslera’nın gidişi sonrasında 1 numara için arayışlarına devam eden Galatasaray Yönetimi, yaz transfer sezonundan bu yana harıl harıl çalışmalarını sürdürüyor. Bu süre içerisinde Sarı-kırmızılı kulübün gündemine birçok isim geldi.

Son olarak Ederson ya da Lammens ikilisinden biriyle anlaşılması bekleniyordu. Fakat beklenmedik bir gelişme yaşandı. Daha önce de listenin üst sıralarında yer alan, Fransa Ligue 1 ekiplerinden Paris Saint-Germain'in formasını giyen Gianluigi Donnarumma yeniden 1 numaraya yükseldi.

Kulüpten ayrılması kesinleşen İtalyan eldiven, halen kendisine yeni bir kulüp bulamadı.

GIANLUIGI DONNARUMMA'NIN 4 YIL İÇİN MALİYETİ 56 MİLYON EURO

Transfer döneminin bitimine sayılı günler kalmışken, Aslan, yeni bir girişimde bulunmaya hazırlanıyor. Galatasaray, 26 yaşındaki oyuncu için satın alma opsiyonlu kiralama önerisi sunacak. Bu doğrultuda Paris ekibine 20 milyon euro bütçe ayrıldığı ve deneyimli eldivene de maaş olarak 9 milyon euro ödenmesinin beklendiği öne sürüldü. Donnarumma’ya 4 senelik kontrat verileceği de bildirildi.

