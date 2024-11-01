Galatasaray’da yıldızlara 12 milyon euroluk doping. Yönetim harekete geçti

Galatasaray, Süper Lig’de ve Avrupa’da yoluna devam ediyor. Son olarak kendi evinde Beşiktaş’ı 2-1 mağlup eden sarı kırmızılılarda yönetim, oyuncuların performansını korumak için harekete geçti.

Milliyet gazetesinde yer aşan habere göre, oyuncuların alacaklarının yarısını ödedi. 12 milyon euroluk ödeme yapan yönetim, alacakların kalan kısmını ise bu ay sonuna kadar ödemeyi amaçlıyor.

DERBİ ÖNCESİ KONUŞULDU

Beşiktaş derbisi öncesi oyuncularla yapılan toplantıda bu konuyu gündeme getiren sarı-kırmızılıların, “Anlayışınız ve sabrınız için size teşekkür ederiz. Elimizden geleni yapıyoruz ve kasım ayının sonunda bütün alacaklarınız verilecek. Primler için de kafanızda bir soru işareti bulunmasın. Herkesin parası söz verdiğimiz tarihte hesabında olacak” ifadelerini kullandığı öğrenildi.

SÖZLEŞMELERDE SON AŞAMAYA GELİNDİ

Galatasaray’da yönetimin ödemeler için takvim sunmasının Florya’da olumlu karşılandığı bildirildi. Diğer taraftan Barış Alper Yılmaz ve Yunus Akgün başta olmak üzere yerli oyuncuların sözleşmelerine yapılacak iyileştirmeler konusunda da son aşamaya gelindiği aktarıldı.