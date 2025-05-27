Galatasaray'da Yunus Akgün ameliyat edildi!

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Galatasaray'da Yunus Akgün ameliyat edildi!

Galatasaray Kulübü, milli futbolcu Yunus Akgün'ün ameliyat olduğu açıkladı. Sarı-kırmızılılar, ameliyatın Yener İnce tarafından gerçekleştirildiğini belirtti.

Trendyol Süper Lig'de şampiyonluğa ulaşan Galatasaray, sezonun son maçı öncesinde Yunus Akgün'ün sağlık durumuyla ilgili bir açıklama yayınladı.

Sarı-kırmızılı takımın paylaşımda, "Futbolcumuz Yunus Akgün, bugün sponsor hastanemiz olan Medicana'da, kulüp doktorumuz Yener İnce tarafından sol dizindeki menisküs yırtığı nedeniyle başarılı bir operasyon geçirmiştir." denildi.

Açıklamada ayrıca, "Kulüp sağlık ekibimizin tedavisine hızlıca başladığı oyuncumuza geçmiş olsun diyor, en kısa sürede iyileşmesini temenni ediyoruz." ifadeleri yer aldı.

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