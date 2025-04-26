Galatasaray’da Zaniolo sürprizi: Yönetimin planı belli oldu

Aston Villa, Atalanta ve Fiorentina'nın satın alma opsiyonunu kullanmadığı Nicolo Zaniolo, Galatasaray'a geri dönüyor.
Sabah'ta yer alan habere göre, Zaniolo takımdan ayrılması beklenen Barış Alper Yılmaz'ın yerine kullanılacak.
Geçen yaz Galatasaray'a dönmek istemeyen 25 yaşındaki futbolcu, bu kez Şampiyonlar Ligi biletinin alınmasıyla ikna edilmeye çalışılacak.
Gittiği kulüplerde tutunamayan Zaniolo'nun dönüşüne Okan Buruk'un da sıcak baktığı ifade edildi.
Zaniolo bu sezon çıktığı 32 maçta 3 gol ve 3 asistlik skor katkısı verdi.