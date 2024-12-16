Galatasaray’da Ziyech kadroya alınmadı. Bugün tesislere gelmedi

Kaynak: TRT Spor
Galatasaray’da Ziyech kadroya alınmadı. Bugün tesislere gelmedi

Galatasaray’da Trabzonspor maçı öncesi flaş bir gelişme yaşandı. Maçın geniş kadrosuna alınmayan Ziyech bugün tesislere gelmedi.

Galatasaray'ın sezon başında 1+1 yıllık sözleşme imzaladığı Hakim Ziyech beklentilerin altında kalmıştı.

Ara transfer döneminde Galatasaray'dan ayrılığı gündeme gelen Ziyech'te Trabzonspor derbisi öncesi flaş bir gelişme yaşandı.

TRT Spor'un haberine göre Hakim Ziyech, Trabzonspor maçının geniş kadrosunda yer almayacak.

Dün konuyla ilgili bilgilendirilen Ziyech'in bugün tesislere gitmediği haber detayında yer aldı.

Bu sezon 11 maça çıkıp sadece 320 dakika süre alan Ziyech, 1 asistlik skor katkısı verdi.

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