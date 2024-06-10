Galatasaray'daki Aziz Yıldırım'ı açıkladı

Rasim Ozan Kütahyalı, Galatasaray'ın gündemine dair konuştu.

Galatasaray'ın çok kritik bir sürece girdiğini ifade eden Kütahyalı, "Normalde 2 sene üst üste şampiyon olan takımlar bir rehavete girer ama Galatasaray'da ben böyle bir hava görmüyorum. Jose Mourinho'nun gelmesi, Ali Koç ve Acun Ilıcalı'nın iddialı demeçler vermesi çok hırslandırdı ortalığı. Galatasaray camiasında çalışmalar var. Bunu biliyorum. Dursun Özbek, Erden Timur'un açığını kapatmak için Sportif A.Ş'ye önemli isimler almak istiyor. Oradaki kişiler de Haziran sonunda belli olacak. Güçlü iş adamlarının ve kasa kolaylığı sağlayacak isimlerin yer alacağı söyleniyor. Yani kimse şunu düşünmesin 'Erden gitti, Dursun Özbek bitti' öyle bir şey yok. Tamam güç kaybetmiştir ama burası Galatasaray camiası yerine gelen adamlarla başarılı olursun 2 günde her şey unutulur. Burası Türk futbolu sonuçta." dedi.

''YENİ AZİZ YILDIRIM MODELİ UYGULANIR''

Galatasaray'ın eski Galatasaray olmadığını ve Erden Timur'un Galatasaray'ın yeni 'Aziz Yıldırım'ı olacağını söyleyen Rasim Ozan Kütahyalı, "Galatasaray eski Galatasaray değil. Yani iş adamları çıkıp çok fazla sponsorluk desteği vermiyor veya seçime girip Başkan seçilmek gibi bir planları yok. Böyle ortamda Erden Timur herkesi ve her şeyi konsolide ediyordu. Alttan girip üstten çıkıp para buluyordu, sorunlar gideriliyordu, rakiplere ve TFF'ye ağzının payı veriliyordu. Bakın iddialı olacak belki ama olur da Dursun Özbek erkenden seçime gitmek zorunda kalırsa veya başarısız olursa peşine Erden Timur gelecek ve Galatasaray'da 'Yeni Aziz Yıldırım' modeli uygulanır. Taraftar onu çok seviyor. Camiaya da hitap etti. Belki oranın siyasetinden uzak ama ciddi bir karşılığı var elit kesime hitap edebilir. 2 ayda onları avucunun içi gibi okur. Kredisi de yüksek, yaptığı başarılar da ortada. Başkan olmaması için hiçbir sebep bulunmuyor. Uzun yıllar görevinde kalır. Böyle adamlar her zaman bulunmaz." ifadelerini kullandı.