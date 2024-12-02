Galatasaray’daki karaborsa bilet iddiaları için savcılıktan karar çıktı

Galatasaray maç biletlerinin karaborsadan satıldığı iddiaları üzerine Kulüp Başkanı Dursun Özbek'in suç duyurusuyla başlayan soruşturmada savcılık "kovuşturmaya yer olmadığına dair karar" verdi.



İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca verilen kararda, Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Dursun Özbek tarafından, basında ve sosyal medyada gündeme getirilerek Galatasaray maç biletlerinin karaborsada satıldığı iddialarının araştırılması için 29 Nisan'da savcılığa suç duyurusunda bulunduğu belirtildi.

NE OLMUŞTU?

Sarı-kırmızılılarda yönetim kurulundan bazı üyelerin maç biletlerini resmi satış sitesinde tükenmiş olarak göstererek karaborsa üzerinden fahiş fiyatlara sattığı iddia edilmişti.

Söylentilere göre, Galatasaray’ın kombine dışındaki yaklaşık 10 bin bileti, satışa çıktığı andan itibaren özel bir uygulama ile tükenmiş gibi gösteriliyor. Biletlerin normal fiyatından alınıp, karaborsa yöntemiyle taraftarlara 5 bin euroya varan fiyatlarla devredildiği öne sürülüyor.

Ayrıca, taraftar grubunun bu karaborsa satışlar için kullanıldığı belirtiliyor. Bu yöntemle satılan biletlerden yılda 56 milyon euro gelir elde edildiği iddia ediliyor.