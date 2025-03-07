Galatasaray’daki krizde devreye Dursun Özbek girdi: Kemerburgaz’da kritik görüşme

Süper Lig’de son haftalarda yaşadığı düşüşle dikkat çeken ve UEFA Avrupa Ligi’ne play off turunda veda eden Galatasaray’da büyük bir krizin çıktığı öğrenildi. Sarı kırmızılı oyuncular maaşların geç yatması ve primlerin eksik ödenmesi nedeniyle yönetime tepki gösterdi. Galatasaraylı oyuncular Süper Lig’in ilk yarısında Fenerbahçe’yi 3-1 mağlup ettikleri maçın priminin bile ödenmediğine dikkat çekti.

DURSUN ÖZBEK DEVREYE GİRDİ

Galatasaray’da yaşanan kriz ve takımdaki kötü gidiş sonrası Başkan Dursun Özbek devreye girdi. Kemerburgaz’dak tesislere giden Özbek, Teknik Direktör Okan Buruk’a destek verdi. Özbek ayrıca oruncuların primlerinin en kısa sürede ödeneceğinin altını çizdi. Özbek’in yaklaşımının oyunculara moral verdiği öğrenildi.

Bundan sonra sürekli takımla birlikte olma kararı alana Dursun Özbek'in Kemerburgaz Tesisleri'nde odasının derhal hazırlanmasını talep ettiği aktarıldı.