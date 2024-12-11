Galatasaray’daki sakatların son durumu belli oldu. Barış Alper yakın takipte

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Galatasaray’daki sakatların son durumu belli oldu. Barış Alper yakın takipte

Galatasaray’da sakat oyuncuların son durumu belli oldu. Sivasspor maçında aldığı ağır darbeyle sakatlanan Barış Alper’in durumuna maç maç bakılacağı açıklandı.

Galatasaray Kulüp Doktoru Yener İnce, sarı kırmızılı takımda sakatlıkları bulunan Ismail Jakobs, Abdülkerim Bardakcı, Barış Alper Yılmaz ve Victor Osimhen'in sağlık durumlarıyla ilgili basın mensuplarına bilgilendirmede bulundu.

Yener İnce, aşil tendonun sorun olan Ismail Jakobs'un iyi durumda olduğunu belirterek "Maç performansını görebilmemiz için saha çalışmalarının devam etmesi lazım." dedi.

Abdülkerim Bardakcı'yı özel iğnelerle sahada tuttuklarını belirten İnce, maç programının yoğun olması sebebiyle futbolcunun da risk aldığını ve sahalara erken döndüğünü ifade etti.

Barış Alper Yılmaz'ın çok ciddi bir sakatlık riskinden döndüğünün altını çizen Yener İnce, futbolcunun dizinde bir esneme ve ayak bileğinde de yaralanma olduğunu belirterek, durumuna maç maç bakacaklarını dile getirdi.

İnce, Victor Osimhen'in arka adalesinde bir gerllme yaşandığını ve tedavisinin hızlı şekilde devam ettiğini belirtti.

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