Galatasaray'dan 10 Kasım'a özel dev kareografi. Tüyler diken diken oldu

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Galatasaray'dan 10 Kasım'a özel dev kareografi. Tüyler diken diken oldu

Galatasaray'ın Samsunspor'u konuk ettiği maçtan öncei sarı-kırmızılı taraftarlar, 10 Kasım'a özel dev bir Gazi Mustafa Kemal Atatürk koreografisi hazırladı. Hazırlanan kareografi tüyleri diken diken etti.

Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Galatasaray'ın Samsunspor'u ağırladığı maç öncesinde sarı-kırmızılı taraftarlar, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 86. yılı nedeniyle dev bir koreografi hazırladı.

Türk bayrakları ve Atatürk figürünün bulunduğu koreografi ile beraber "Atam izindeyiz. Dün, bugün, yarın, daima" yazısı tribünlerde yer aldı.

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Kareografi görenleri duygulandırırken, durulan saygı duruşunda tüyler diken diken oldu.

Galatasaray Kulübü ise resmi internet sitesinden "Atamızı özlemle anıyoruz" başlığı ile yayımladığı açıklamada 10 Kasım'ı andı.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Ulusumuzun varlık mücadelesinde imkansızlıklara boyun eğmeyen, azim, kararlılık ve adanmış bir ruhla çağdaş Türkiye’nin temellerini atan Atatürk, sadece bir ulusun değil tüm insanlığın saygı duyduğu büyük bir liderdir.

Türk milletinin kalbindeki aziz hatırası sonsuza dek silinmeyecek olan Cumhuriyetimizin kurucusu, Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk’ü ebediyete intikalinin 86. yılında sevgi, saygı, minnet ve özlemle anıyoruz."

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