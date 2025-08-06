Galatasaray'dan 13.5 milyar TL'lik KAP açıklaması!

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Galatasaray'dan 13.5 milyar TL'lik KAP açıklaması!

Galatasaray, 13.5 milyar TL tutarındaki bedelli sermaye artırımı başvurusunu Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) onayladığını Kamu Aydınlatma Platformu'na bildirdi.

Galatasaray'ın bedelli sermaye artırımı kararı resmiyet kazandı.

Sarı kırmızılı kulüp KAP'a yaptığı açıklamada, 13.5 milyar TL tutarındaki sermaye artırımı için yapılan başvurunun Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından onaylandığı duyuruldu.

KAP'a yapılan açıklama şöyle:

"30.07.2025 tarihli KAP açıklamamıza istinaden, II-18.1 Kayıtlı Sermaye Sistemi Tebliği'nin 12.maddesinin 2. fıkrası kapsamında 13.500.000.000.-TL tutarındaki çıkarılmış sermayemizi gösteren Şirketimiz esas sözleşmesinin tadili için Sermaye Piyasası Kurulu'na yapılan başvurumuz Kurul tarafından 06.08.2025 tarihinde onaylanmıştır.

Şirketimiz esas sözleşmesi tadilinin, Sermaye Piyasası Kanunu'nun 18. maddesinin 7. fıkrası kapsamında tescil ve ilan edilmesi için Ticaret Sicil Müdürlüğüne başvuru yapılacaktır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

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