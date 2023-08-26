Galatasaray'dan 2. Lig'e transfer oldu

Editör: Hamza Özalkuş

Galatasaray U19 formasıyla gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken ve daha sonra profesyonel sözleşme imzalanan Caner Doğan'ın yeni adresi belli oldu.

Galatasaray'a 3 yıllık imza atan Caner Doğan, 2. Lig ekibi Sarıyer'e kiralandı.

Sarıyer'den yapılan açıklamada, ''Sarıyerimize Hoş Geldin Caner Doğan.

Galatasaray'dan aramıza kiralık olarak katılan sol-sağ kanat oyuncusu Caner Doğan ile sözleşme imzaladık. Kendisine hoş geldin diyor, formamızla beraber nice şampiyonluklara diyoruz.'' ifadeleri kullanıldı.

CANER DOĞAN KİMDİR?

2014 yılında futbola Galatasaray alt yapısında başlayan 2004 doğumlu futbolcu geçen sezon U19 takımı ile 24 maça çıkmış ve 4 gol atma başarısı göstermişti.



Caner Doğan'ın geçen sezon yükselen performansı sonrası teknik direktör Okan Buruk oyuncuyu A Takım idmanlarına almaya başlamıştı. Caner Doğan sağ kanat ve sol kanat oynayabiliyor.