Galatasaray'dan 28 farklı galibiyet

Düzenleme: Kaynak: AA
Galatasaray'dan 28 farklı galibiyet

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde evinde Melikgazi Kayseri Basketbol takımını ağırlayan Galatasaray Çağdaş Faktoring, rakibini

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 4. haftasında Galatasaray Çağdaş Faktoring, sahasında Melikgazi Kayseri Basketbol'u 81-58 mağlup etti.

Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanan maçın hakem kadrosu Mesut Öztürk, Metehan Alaçam, Mustafa Gürhan Soysal'dan oluştu.

Galatasaray Çağdaş Faktoring çekişmeli geçen 1. periyodu 20-18 önde tamamlarken, devreye ise 40-35 önde girdi.

Maçın 3. periyodunda da mücadeleye devam eden Kayseri temsilcisi, Galatasaray'a karşı 58-51 mağlup kapattı.

4. periyotta ringe havlu atan Melikgazi Kayseri Basketbol takımı tek bir sayı bile üretemeyerek maçı 81-58 mağlup tamamladı.

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