Galatasaray'dan 28 farklı galibiyet

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 4. haftasında Galatasaray Çağdaş Faktoring, sahasında Melikgazi Kayseri Basketbol'u 81-58 mağlup etti.
Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanan maçın hakem kadrosu Mesut Öztürk, Metehan Alaçam, Mustafa Gürhan Soysal'dan oluştu.
Galatasaray Çağdaş Faktoring çekişmeli geçen 1. periyodu 20-18 önde tamamlarken, devreye ise 40-35 önde girdi.
Maçın 3. periyodunda da mücadeleye devam eden Kayseri temsilcisi, Galatasaray'a karşı 58-51 mağlup kapattı.
4. periyotta ringe havlu atan Melikgazi Kayseri Basketbol takımı tek bir sayı bile üretemeyerek maçı 81-58 mağlup tamamladı.