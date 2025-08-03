Galatasaray'dan 7 transfer

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre Galatasaray Futbol Akademisi, transfer çalışmaları kapsamında Altınordu'dan 17 yaşındaki Arda Yılmaz, 16 yaşındaki Mustafa Duru ve 13 yaşındaki Ömer Özyurt, Ümraniyespor'dan 14 yaşındaki Görkem Buğra Sağlamdemir ve Arda Arıkan, Talas Belediyespor'dan 15 yaşındaki Muhammed Mustafa Cingöz ve 14 yaşındaki Mehmet Emin Dabaz ile sözleşme imzaladı.

Ali Sami Yen Spor Kompleksi RAMS Park'ta düzenlenen imza törenine Galatasaray Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Fatih Demircan ve Futbol Akademisi idari yetkilileri ile sporcuların aileleri katıldı.

Açıklamada, "Yeni transferlerimize Galatasaray forması altında başarılı bir kariyer dileriz." denildi.