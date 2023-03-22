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Abdülkerim Bardakcı'nın son durumu belli oldu

Galatasaray, ağrıları nedeniyle milli takım kadrosundan çıkarılan Abdülkerim Bardakcı'nın hastaneden taburcu edildiğini açıkladı.

Haber Giriş: 22 Mart 2023 Çarşamba - 22:12
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Galatasaray'dan Abdülkerim Bardakcı açıklaması

Abdülkerim Bardakcı'nın son durumu belli oldu
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Galatasaray, Süper Lig'in 27. haftasında oynayacağı Adana Demirspor maçının hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla başladı.

Dinamik ısınmayla başlayan idman, iki grup halinde 8’e 2 pas çalışmasıyla devam etti. Teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman, geniş alanda pas çalışmasının ardından çift kale maçla sona erdi.

Fredrik Midtsjö ve Yusuf Demir idmanın tamamında takımla birlikte çalıştı. 

MERTENS AYRI ÇALIŞTI
Dries Mertens ve Baran Aksaka ise tedavilerinin ardından sahaya dönüş programı kapsamında takımdan ayrı özel çalıştı. 

ABDÜLKERİM BARDAKCI TABURCU EDİLDİ
Şiddetli baş ağrıları nedeniyle milli takım kadrosundan ayrılan Abdülkerim Bardakcı, yapılan tedavi sonrası hastaneden taburcu edildi. 28 yaşındaki futbolcu, bir günlük dinlenme sonrası saha çalışmalarına başlayacak.

Galatasaray, yarın saat 17.30’da yapacağı idmanla Adana Demirspor maçı hazırlıklarına devam edecek.

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