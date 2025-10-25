Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nin 3. haftasında konuk ettiği Bodo/Glimt'i 3-1 yenerken, RAMS Park'taki atmosfer de gündem oldu. Tribünlerden yükselen ıslık sesleri Norveç temsilcisini rahatsız ederken, Bodo Teknik Direktörü Kjetil Knutsen'in kulak tıkacı kullanmak zorunda kalması dikkat çekmişti.

Sarı kırmızılı taraftarların stadyumda yarattığı atmosfer Avrupa basınında da yer bulurken, Norveç medyasında ise konuyla ilgili çarpıcı bir iddia ortaya atıldı. Avisa Nordland muhabiri Freddy Toresen, "Studio Glimt" adlı podcast'te yaptığı açıklamada, RAMS Park'taki yoğun ıslık sesinde muhtemelen hoparlör sisteminin de etkisinin olduğunu ileri sürdü.

GALATASARAY'DAN YALANLAMA

Galatasaray cephesinden ise bu iddialara yanıt geldi. Norveç'in Dagbladet gazetesine konuşan sarı-kırmızılı kulübün medya ve iletişim yöneticisi Coşkun Gülbahar, stadyumdaki hoparlörlerden ıslık sesi verildiği iddiasının gerçeği yansıtmadığını vurgulayarak şunları söyledi:

"Tabii ki, ses sadece taraftarlardan geliyor. İstanbul'daki stadımıza ilk gelişiniz mi bilmiyorum. Ama Galatasaray'ın iç saha maçları Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi maçlarında hep böyledir. Üç hafta önce Liverpool'a karşı oynadık. O zaman da aynı seviyedeydi. Türk halkının ne kadar özverili olduğunu biliyorsunuzdur, durum böyle. Tabii ki gürültü sadece taraftarlardan geliyor."