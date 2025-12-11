Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, 12 Aralık Cuma günü saat 11.30'da gündeme dair açıklamalarda bulunacak. Sarı-kırmızılı kulüp, konuyla ilgili bir bilgilendirme açıklaması yaptı.

Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Dursun Aydın Özbek, 12 Aralık 2025 Cuma günü saat 11.30'da Ali Sami Yen Spor Kompleksi Rams Park Basın Toplantı Odası'nda gündeme dair açıklamalarda bulunacaktır.

Basın toplantısını takip etmek isteyen medya mensuplarının, 11 Aralık 2025 Perşembe günü saat 21.00'e kadar gsmedia@galatasaray.org e-posta adresine akreditasyon taleplerini iletmeleri gerekmektedir."