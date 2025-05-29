Galatasaray'dan Acun Ilıcalı'ya 'büyük' gönderme

1905 Galatasaraylı Yönetici ve İş İnsanları Derneği (GSYİAD), sarı-kırmızılıların Trendyol Süper Lig'de kazandıkları şampiyonluk için kutlama organizasyonu düzenledi.

1905 Galatasaraylı Yönetici ve İş İnsanları Derneği (GSYİAD), İstanbul'da bir otelde şampiyonluk kutlaması gerçekleştirdi. Kutlamalara Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, yönetim kurulu üyeleri, 1905 GSYİAD Başkanı Murat Sancaktar, Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, futbolculardan Abdülkerim Bardakcı, Kerem Demirbay, Metehan Baltacı ve Ahmed Kutucu ile dernek üyeleri katıldı.

Gecede bir konuşma yapan Galatasaray Başkanı Özbek, şunları söyledi: "Algılarla, masa başındaki hazırlıklarla, gayretlerle lig bambaşka bir hale geliyor. Galatasaray bir bütün, kardeşlik ve sevgi iklimi içinde olduğu zaman kim ne yaparsa yapsın Galatasaray'ın bileğini bükemez. Bu sezon da bunun en büyük kanıtıydı. Zor bir sezonu başarılı olarak bitirdik. Bu sene 25. Süper Lig şampiyonluğumuza kavuştuk. 25. şampiyonlukla 5. yıldızı göğsümüze taktık. Hepimiz bunun gururunu yaşıyoruz. Bu bize yetmez. Bundan sonra da bizim Avrupa'da başarılı olmak ve yabancı takımları yenmek üzere hedeflerimizi koymamız lazım. Bunun için de özellikle bu sene beklenti var. Bu beklentiye cevap vermek üzere yönetim kurulu arkadaşlarımla çalışıyorum. Bizim yönetim kurulu olarak görevimiz, hocamıza destek vermek, oyuncularımızı cesaretlendirmek. En büyük hedefimiz Avrupa'da başarıyı yakalamak. Galatasaray bir spor kulübü. Sürdürülebilir başarı çizgisi yakalayabilmesi için de bazı yapılması gereken çok önemli hususlar var. Bunlardan biri de finansal sürdürülebilir olmak. Projelerimiz var."

Tesisleşmenin önemine değinen Başkan Özbek, "Galatasaray bir dünya markası. Dünyada çok önemli spor kulüplerinin başında geliyor. Spor kulübünün gereği olarak tesisleşmemizin de tamamlanması lazım. Kemerburgaz'daki tesisimizin A takım yerleşkesi bitti. Akademi binası ve sahaları yapılacak. Çok yakında inşaata başlayacağız. Bu konuda desteklerinizi rica ediyorum. Başkanlığım süresinde GSYİAD ile çok güzel çalışmalar yaptık. Bize çok büyük destekler verdiniz" diye konuştu.

Özbek stadyumun yanında salon sporları için yapılacak proje hakkında ise, "Salon sporlarının yapılması içinde stadımızın yanında arsamız var. Bunun projesini yaptık. Ruhsatı alır, almaz bunun projesine de başlayacağız. Biz olimpik sporlarını, Türkiye'ye getiren kulübüz. Bu amacımıza ulaşmak için tesisleşmeyi tamamlamamız lazım. Şampiyonluklara zaten alıştık. Her sene şampiyon oluyoruz. Stadımızın yanında yapacağımız basketbol, voleybol ve yüzme tesislerimiz için harekete geçeceğiz ve en kısa sürede de bunu bitireceğiz" dedi.

Konuşmaların ardından üzerinde 5 yıldız olan sarı-kırmızı pasta kesildi. Etkinlikte son dönemde popüler olan ve Galatasaraylı futbolcuların da sık sık söylediği Pode Sentar şarkısının sahibi MC Livinho da konser verdi. Şampiyonluk kutlamasına, dronelarla oluşturulan görseller damga vurdu. Gecenin sonuna yaklaşılırken 500 drone havalandı. Dronelarla Galatasaray’ın 5’inci yıldızı takmasına dikkat çekilirken, daha sonra gökyüzünde Galatasaray amblemi oluşturuldu. ‘Mayıslar bizimdir’, İstanbul bir saray, tek hakimi Galatasaray’, ‘İyiler sonunda mutlaka kazanır’ yazıları gökyüzünde yerini aldı. Ayrıca Okan Buruk için ‘5 yıldızın altında Real One’ yazılı görselin ardından Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı’nın ‘Büyük geliyoruz’ şeklinde yaptığı açıklamaya da atıfta bulunuldu.

