Galatasaray’dan Adana Demirspor paylaşımı!

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Galatasaray’dan Adana Demirspor paylaşımı!

Galatasaray, İngilizce yayın yapan X hesabından Adana Demirspor’un sahadan çekilmesi ile ilgili dikkat çeken paylaşımda bulundu.

Galatasaray ile Adana Demirspor, Rams Park'ta karşı karşıya geldi. Heyecanlı geçen maçta Mertens'e ceza sahası içinde yapılan faul sonrası hakem Oğuzhan Çakır penaltı noktasını gösterdi.

Yaşanan olay sonrası Adana Demirspor takımı sahadan çekildi. Galatasaray, İngilizce paylaşımı yapan X hesabından Adana Demirspor’un sahadan çekilmesi ile ilgili paylaşımda bulundu.

X hesabından yapılan paylaşımda,

5 puan ve -31 averajla son sırada yer alan rakibimiz Adana Demirspor maçtan çekildi." İfadelerine yer verildi.

Öte yandan Galatasaray sosyal medya hesabı ise Adana Demirspor'un sahadan çekildiğini şu sözlerle duyurdu, "Adana Demirspor, sahadan çekildi."

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