Galatasaray’dan Adana Demirspor paylaşımı!

Galatasaray ile Adana Demirspor, Rams Park'ta karşı karşıya geldi. Heyecanlı geçen maçta Mertens'e ceza sahası içinde yapılan faul sonrası hakem Oğuzhan Çakır penaltı noktasını gösterdi.

Yaşanan olay sonrası Adana Demirspor takımı sahadan çekildi. Galatasaray, İngilizce paylaşımı yapan X hesabından Adana Demirspor’un sahadan çekilmesi ile ilgili paylaşımda bulundu.

X hesabından yapılan paylaşımda,

“5 puan ve -31 averajla son sırada yer alan rakibimiz Adana Demirspor maçtan çekildi." İfadelerine yer verildi.

Opposition Adana Demirspor (standing at the bottom of table with 5 points and -31 goal difference) opts to withdraw from the match.