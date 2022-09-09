Emre Akbaba'nın maaşı dudak uçuklattı

Galatasaray'da son gün sürpriz bir ayrılık da yaşandı. Mertens ve Mata transferleri sonrası takımdan ayrılmak isteyen Emre Akbaba tercihini Adana Demirspor'dan yana kullandı.

30 yaşındaki yıldız futbolcuyu eski takımı Alanyaspor ve Fatih Karagümrük'te istiyordu.

BONSERVİSİ 500 BİN EURO

Adana Demirspor Emre Akbaba'nın transferi için Galatasaray'a 500 bin Euro bonservis ödeyecek. Ayrıca oyuncunun transferinde öncelik Galatasaray olacak ve sonraki satışından %50 pay da alacak.

İŞTE ALACAĞI MAAŞ

Galatasaray'da son yaptığı sözleşme sonrası 8 milyon TL ücret kazanan Emre Akbaba Adana Demirspor'la astronomik bir ücret karşılığında anlaştı.

Alanyaspor ve Karagümrük'ün tekliflerini düşük bulan yıldız orta saha Adana Demirspor'dan 2+1 yıllık 20 milyon TL üstü maaş aldı. Emre Akbaba'nın sözleşmesinde ayrıca bonus maddeleri de yer alıyor.