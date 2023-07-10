Galatasaray'dan Alexis Sanchez'e yakın takip

Galatasaray, Ligue 1 ekibi Marsilya ile sözleşmesini bitiren Alexis Sanchez'in durumunu yakından takip ediyor.

Mauro Icardi'de sona yaklaşan ve Paredes'te önemli bir aşama kaydeden Cimbom, Alexis Sanchez'i de transfer etmek istiyor.

Galatasaray'ın geçen sene de Sanchez'e ilgisi olmuş, ancak 34 yaşındaki yıldız Marsilya'yı tercih etmişti.

Sanchez ile Galatasaray'ın yanı sıra Arabistan ekiplerinin de ilgisi bulunuyor.

Diğer taraftan Marsilya da Alexis Sanchez ile sözleşme yenilemek istiyor.

Geçen sezon Marsilya ile 44 maça çıkan Sanchez 18 gol atarken 3 asist yaptı.