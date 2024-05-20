Galatasaray'dan Ali Koç için flaş hamle. Kimse beklemiyordu

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Galatasaray'dan Ali Koç için flaş hamle. Kimse beklemiyordu
Galatasaray Kulübü'nün derbi sonrası Fenerbahçe Başkanı Ali Koç için harekete geçtiği ortaya çıktı.

Galatasaray Kulübü'nün Fenerbahçe derbisinden sonra yaşananlarla ilgili olarak harekete geçtiği belirtildi.

Sarı kırmızılı kulübün genel sekreteri Eray Yazgan, Ali Koç için suç duyurusunda bulunduklarını açıkladı.

Yazgan, şu ifadeleri kullandı:

"Konu hakkında suç duyurusunda bulunduk. Kısa sürede aksiyon alınacaktır. Zaman zaman bizim taraftar grubumuzun kendisi için ifade ettiği kelimeler var. Bugün taraftarımızın ne kadar haklı olduğunu bir daha göstermiş oldu. Biz bu haksızlığın hukuksuzluğun bu memlekette devam etmesine müsaade etmeyeceğiz.

Ali Koç normal bir vaziyette değildi. Kendini kaybetmiş bir vaziyetteydi. Biz bu haksızlığın hukuksuzluğun takipçisi olacağız. Kendisi hakkında suç duyurusunda bulunduk. Umarım kullandığı ifadeleri Savcılık önünde de kullanır. Madem mertlikten bahsediyor o zaman mertçe kullandığı ifadeleri savcılık önünde de söylesin. Öyle bir provokasyona, böyle bir şeye gerek yoktu.

İnsanlar dışarıda yarın bir gün okullarda sokaklarda kavgasını verseler ne olacak? Bir kişinin burnu kanasa mutlu mu olacak? Bütün nezaketimle protokol tribününde bekledim otobüslerine bindirmek için bekledim. Bir anda soyunma odasına girdiler.

Trabzon'da da gördük. Bunlar kanlarına işlemiş. O linçi yapan bir yardımcı antrenör. İsmail Kartal'ın oğlu değil bizim için. Kendisi hakkında da bir girişimde bulunulur. Spor şube dedi ki bize çıkmalarına müsaade etmeyeceğiz."

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