Galatasaray'dan Ali Koç'u çıldırtacak transfer

Trendyol Süper Lig’de sezonu Fenerbahçe’nin önünde 102 puanla şampiyon olarak tamamlayan Galatasaray’da transfer çalışmaları hız kazandı.

Bu sezon en büyük sıkıntıyı hücum hattında çeken sarı-kırmızılılar flaş bir isimle anlaşma yolunda.

Galatasaray yönetimi Fenerbahçe’de ligin genelinde Dzeko’nun yedeği olarak kalan Michy Batshuayi’ye talip oldu.

Bir süredir Belçikalı yıldız ile görüşen Galatasaray yıllık 3 milyon eurodan 3 yıllık sözleşme önerdi.

Taraflar imza yolunda büyük yol kat ederken golcü ismin Fenerbahçe’den yeni bir teklif gelmemesi halinde Galatasaray’a transfer olması bekleniyor.