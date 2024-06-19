Galatasaray'dan Ali Koç'u çıldırtacak transfer

Kaynak: TRT Spor
Galatasaray'dan Ali Koç'u çıldırtacak transfer

Fenerbahçe ile sözleşmesi sona eren Batshuayi Galatasaray ile anlaşmak üzere.

Trendyol Süper Lig’de sezonu Fenerbahçe’nin önünde 102 puanla şampiyon olarak tamamlayan Galatasaray’da transfer çalışmaları hız kazandı.

Bu sezon en büyük sıkıntıyı hücum hattında çeken sarı-kırmızılılar flaş bir isimle anlaşma yolunda.

Galatasaray yönetimi Fenerbahçe’de ligin genelinde Dzeko’nun yedeği olarak kalan Michy Batshuayi’ye talip oldu.

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Bir süredir Belçikalı yıldız ile görüşen Galatasaray yıllık 3 milyon eurodan 3 yıllık sözleşme önerdi.

Taraflar imza yolunda büyük yol kat ederken golcü ismin Fenerbahçe’den yeni bir teklif gelmemesi halinde Galatasaray’a transfer olması bekleniyor.

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