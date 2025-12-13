Trendyol Süper Lig’in 16. haftasında lider Galatasaray Antalyaspor’a konuk oldu.

Karşılaşmaya hızlı başlayan Sarı Kırmızılılar henüz 7. dakikada Leroy Sane’nin golüyle öne geçti. Bu golden 4 dakika sonra bu sezon ilk kez ağları havalandıran Roland Sallai’nin farkı 2’ye çıkarmasıyla rahatlayan Galatasaray devreye 2-0’lık üstünlükle girdi.

İkinci yarıya savunmada risk alarak baskılı başlayan Antalyaspor’u 56. dakikada hızlı hücumdan cezalandıran Osimhen skoru 3-0’a getirdi. Buna rağmen ilk yarıya oranla daha dirençli bir oyun ortaya koyan ev sahibi ekip, 69’da duran toptan yarattığı pozisyonda Van de Streek’in golüyle puan için umutlandı. Ancak son dakikalara kadar skoru korumasını bilen Galatasaray Mauro Icardi ile gol perdesini kapatarak sahadan 4-1’lik galibiyetle ayrıldı.

Hafta içi Şampiyonlar Ligi’nde Monaco’ya deplasmanda yenilen ve ligde iki maçtır dış sahada kazanamayan Galatasaray Antalya’da moral buldu.

Bu sonuçla haftayı lider tamamlamayı garantileyen Galatasaray puanını 39’a yükseltti.

ANTALYASPOR-GALATASARAY İLK 11'LER

Antalyaspor: Abdullah, Bünyamin, Veysel, Giannetti, Paal, Hüseyin, Safuri, Ceesay, Ballet, Storm, Boli.

Galatasaray: Günay, Jakobs, Sanchez, Abdülkerim, Sallai, İlkay, Torreira, Barış, Yunus, Sane, Osimhen

ANTALYASPOR 1-3 GALATASARAY (ÖNEMLİ ANLAR)

1' İlk düdük geldi ve mücadeleye Antalyaspor başladı.

GALATASARAY GOLE ÇOK YAKLAŞTI

4' Leroy Sane'nin pasıyla ceza sahası içerisinde kaleciyle karşı karşıya kalan Osimhen şutunda kaleci Abdullah'ı geçemedi.

GALATASARAY SANE İLE GOLÜ BULDU

7' Yunus Akgün'ün pasında Sane ceza sahası içerisinde topla buluştu. Sağ çaprazdan uzak köşeye doğru düzgün bir vuruşla ağları havalandıran Sane, Galatasaray'ı 1-0 öne geçirdi.

SALLAI FARKI 2'YE ÇIKARDI

11' Barış Alper Yılmaz’ın pasında ceza sahası yayı üzerinde topla buluşan Sallai, şutunda kaleci Abdullah’ı mağlup ederek farkı 2'ye çıkardı.

OSIMHEN GOL FIRSATINDAN YARARLANAMADI

37' Antalyaspor'un savunmadan çıkmaya çalışırken yaptığı hatalı pasta araya giren Osimhen bir anda ceza sahası içerisine devrilerek şutunu çekti. Ancak top direğin yanından az farkla dışarı çıktı.

İLK YARI SONUCU: ANTALYASPOR 0-2 GALATASARAY

OSIMHEN ANTALYASPOR'U CEZALANDIRDI

55' Antalyaspor savunmasının geride eksik yakalandığı anda Galatasaray hızlı hücumda topu Osimhen ile buluşturdu. Sol kanatta önündeki geniş boşluktan yararlanarak ceza sahası içine kadar giren Osimhen kaleci Abdullah ile karşı karşıya pozisyonda net bir vuruşla topu ağlara gönderdi.

ANTALYASPOR DURAN TOPTAN GOLÜ BULDU

69' Antalyaspor kornerden golü buldu. Ceza sahası içerisinde kafayla aşırtılan topu arka direkte tamamlayarak ağlara gönderen Van de Streek farkı 2'ye indirdi.

🟡🔴 Mauro Icardi, Galatasaray taraftarı kendisi adına beste söylediği sırada topu ağlarla buluşturdu!#ANTvGS #beINSPORTS pic.twitter.com/GC6U6DXBgL — beIN SPORTS Türkiye (@beINSPORTS_TR) December 13, 2025

ICARDI GOL PERDESİNİ KAPATTI

90+4' Maçın son anlarında Antalyaspor savunmasında derinliğin kaybolduğu anda hızlı hücuma çıkan Galatasaray Sane'nin pasını gole çeviren Mauro Icardi ile skoru 4-1'e getirdi.