Galatasaray'dan Aubameyang harekatı

Süper Lig'de şampiyonluğa ulaşan Galatasaray, şimdiden transfer çalışmalarına başladı. Gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'nde gruplara kalmak isteyen ve Avrupa'da yeniden iddialı olmayı planlayan sarı-kırmızılılar, önemli bir ismi gündemine aldı.

G.SARAY HAREKETE GEÇTİ

Ertan Süzgün'ün haberine göre; Galatasaray, Chelsea'den Pierre-Emerick Aubameyang için harekete geçti. Sarı-kırmızılı yönetim, Chelsea ve Gabonlu golcü ile ilk teması gerçekleştirdiği öğrenildi.

SÜRE BULMAKTA ZORLANIYOR

Geride kalan sezonda Chelsea'de süre bulmakta zorlanan 33 yaşındaki futbolcu, sadece 11 karşılaşmaya ilk 11'de başladı. Aubameyang, bu maçlada 3 kez gol sevinci yaşadı. Milan, Borussia Dortmund, Arsenal ve Barcelona gibi ekiplerin formasını giyen Aubameyang'ın Chelsea ile sözleşmesi gelecek yıl sona eriyor.